Мэр Рязани Артемов рассказал о реконструкции ЦПКиО

В парке предусмотрены разные зоны — тихая, пешеходная, велозона.

В среду, 7 августа, мэр Рязани Виталий Артемов рассказал о реконструкции ЦПКиО.

По его словам, концепция разработана и утверждена. Она делается совместно с главархитектурой. В парке предусмотрены разные зоны — тихая, пешеходная, велозона. Кроме того, как сказал Артемов, восстановят фонтан рядом с монументом «Лоси».

Губернатор Павел Малков добавил, что реконструкции ЦПКиО будет осуществляться в том числе из внебюджетных источников.

«Парку надо вторую жизнь давать. Важно, чтобы до него дошел пешеходный маршрут, то есть нам предстоит продолжить Лыбедский бульвар… У нас должна быть возможность дойти напрямую от Кремля до ЦПКиО. Причем вся дорога должна быть красивая и благоустроенная», — заключил Малков.

Посмотреть концепцию можно по ссылке.

Ранее В Рязани обсудили концепцию благоустройства ЦПКиО.