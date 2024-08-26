В рязанском ЦПКиО планируют сделать раздевалки и камеры хранения

Они будут предусмотрены в крытых павильонах.

В рязанском ЦПКиО планируют сделать раздевалки и камеры хранения. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило издание «Вид сбоку» со ссылкой на главу администрации Рязани Виталия Артемова.

«Камеры хранения будут предусмотрены в крытых павильонах», — рассказал мэр.

Вопрос рассматривается в рамках новой концепции благоустройства ЦПКиО в связи с тем, что в парке проводятся еженедельные забеги.

Напомним, ранее мэр Рязани Артемов рассказал о реконструкции ЦПКиО.