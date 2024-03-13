В Рязани обсудили концепцию благоустройства ЦПКиО

Концепцию благоустройства разработали в городском управлении градостроительства и архитектуры и центре градостроительного развития Рязанской области. ЦПКиО предложили переименовать в «Парк Культуры и отдыха Рюмина роща».

В Рязани обсудили концепцию благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. Мероприятие прошло в библиотеке имени Сергея Есенина в среду, 13 марта.

Замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева подчеркнула, что для благоустройства пока нет возможности привлечь федеральные деньги, но в случае «серьезного» оформления документов это получится.

Также Крохалева рассказала, что на 2024 год для парка заложены средства на ремонт внутренних помещений Зеленого театра. Кроме того, рязанский нефтезавод восстановит спортивную площадку, которую строил ранее, и благоустроит танцверанду. Дополнительно, благодаря гранту местных инициатив, в парке появится обновленная площадка для пляжного волейбола.

Концепцию благоустройства разработали в городском управлении градостроительства и архитектуры и центре градостроительного развития Рязанской области. Главный архитектор Рязани Алексей Крутов совместно со специалистами предложил переименовать ЦПКиО в «Парк Культуры и отдыха Рюмина роща» для актуального брендирования пространства.

По словам Крутова, при подготовке проекта рязанцы отметили неразвитость парковой инфраструктуры, несмотря на то, что ЦПКиО занимает огромную площадь.

Для решения этой проблемы в проекте предложили обустроить две дополнительные входные группы: со стороны улиц Братиславская и Спортивной.

Также разработали зонирование территорий, в том числе зону гриль-беседок, детскую, спортивную, набережную для «тихого отдыха», и культурную рядом с Зеленым театром. Проект подразумевает общественные туалеты в каждой части парка.

Члены худсовета предложили сократить количество беседок-грилей из-за посторонних запахов и возможности пожаров. Его поддержали аплодисментами присутствующие. Кроме того, обсудили загрязненность Рюминского пруда и попросили уделить особое внимание этой проблеме.

Все предложения записали для дальнейшей проработки вопросов.