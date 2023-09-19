Как рязанцы относятся к повышению цен на бензин. Репортаж с рязанских заправок

Каждый день в России растут цены на бензин. Так, цена на АИ-92 достигла рекордных 70 446 тысяч рублей за тонну, а АИ-95 — 75,03 тысяч рублей за тонну. Рост за последний месяц составил более 23%. Рязанцы продолжают возмущаться в комментариях под постами Павла Малкова о повышении стоимости на заправках и бездействию властей.

«Самый дорогой бензин, аж 64 рубля. Хоть кто-нибудь на это обратит внимание? Или всем все равно. Скоро будет 100? А что потом, забастовки? И прокуратура молчит. Что творится?», — отметила рязанка.

Корреспондент РЗН. инфо на протяжении недели, с 11 по 18 сентября, отслеживал цены на четырех заправках и ситуацию с очередями, а также поговорил с рязанцами и работниками по поводу повышения.

За неделю повышения или понижения стоимости за литр бензина замечено не было. Так, на «Роснефти» и «ТНК» АИ-92 стоит 49,10 рублей за литр, АИ-95 — 52,80 рубля за литр, на «Газпроме» АИ-92 — 56,90 рублей за литр, АИ-95 — 64,30 рубля за литр, на «Teboil» АИ-92 — 50,29 рублей, АИ-95 — 54,09 рубля.

Цены на бензин у «Роснефти», «ТНК» и «Teboil» не сильно отличаются, буквально в пару рублей. А вот с «Газпромом» разница в 12 рублей. Сотрудники заправок неохотно шли на контакт, но пару человек отметили, что такая разница из-за разных логистик. Больше комментировать они не стали.

Рязанцы же наоборот активно высказывали свое видение по сложившейся ситуации. Так, на заправке «Teboil» каждый второй отмечал, что раньше заправлялся в «Газпроме», однако с повышением цен перешли на другую заправку «с более адекватными ценами». Очередей здесь не наблюдалось, но каждые пару минут заезжали машины.

«Живу за городом и часто по работе езжу в Рязань. Последние пару лет заправлялась на Газпроме — бензин потихоньку дорожал, но было терпимо. А тут недавно как-то резко цена 95-го перевалила за 60 рублей. Я в шоке, конечно. А чего не 100 рублей сразу? На качество бензина вроде не повлияло, но теперь специально строю маршрут так, чтобы проезжать мимо заправок с адекватными ценами. Чувствую, скоро буду ездить в город на автобусе, а машину заводить только по праздникам», — рассказала журналисту Анастасия.

«Здесь по сравнению с „Газпромом“ цены ниже. Бензин, вроде, хороший. Правда приходится чаще заправляться. Но я заметил, что на менее известных заправках бензин лучше, а цены ниже», — отметил Петр.

«Давно заправляюсь здесь, лет семь уже. Никаких нареканий нет. Цены поднялись немного, чувствуется по заполнению бака. Раньше на эту сумму больше бензина было», — поделилась Кристина.

На «Газпроме» в дневное время практически не бывает машин, вечером небольшой поток, но есть. Рязанцы, с которыми поговорил корреспондент РЗН. инфо в один голос говорят, что не планируют заменять качественный бензин на более дешевое и непроверенное.

«Всегда заправляюсь здесь. Заметил повышение, как и многие мои знакомые, когда на одну и ту же сумму, около 1000, было полбака, а теперь меньше. Размениваться на другие заправки не хочу, так как эта проверенная и машина ведет себя хорошо. Смысл экономить десять рублей, чтобы потом влипнуть на большую сумму. Я так однажды заправился на другой известной заправки и через пару дней насос в машине сдох», — отметил Александр.

«Сейчас, когда заправился, увидел, что цена 60 — офигел. Бензин хороший, да и работа рядом, но я не полный бак заправил. В следующий раз буду заправлюсь в другом месте, но нравится качество бензина только здесь», — подчеркнул Михаил. «Выбираю эту заправку, потому что близко. Бензин везде одинаковый, в конце концов. На „Газпром“ не грешил бы, тут фундаментальная проблема. Подорожание происходит не от хорошей жизни», — поделился Матвей.

А вот на «Роснефти» очередь есть каждый день. Иногда рязанцам приходится стоять по 10-15 минут. Работники заправки утверждают, что поток машин увеличился, но очереди были и до повышения.

«Охренели со своим повышением. Цензурой не скажешь. Тут дешевле, но уверена, что цена вырастет в ближайшее время. Качество бензина нормальное, в „Газпроме“ получше, но цены там адские. Живем в городе с нефтезаводом и такие повышения. Ужас», — поделилась Юлия.

«Как узнала, на сколько выросла цена на других заправках — офигела. Очереди здесь меня не пугают. Уж лучше тут постою десять минут, чем переплачу», — отметила Ксения.

«Мне здесь просто удобно заправляться. В принципе хороший бензин — рязанский бензин и цена соответствующая. Мне кажется, что это логистика. Нефть одна — логистика разная», — подметил Алексей.

«Раньше заправлялся на „Газпроме“, но их цены меня не устроили. У „Роснефти“ неплохой бензин, машина ведет себя нормально. Но если и они поднимут, то перейду обратно на „Газпром“. От машины не откажусь точно, буду заправлять там, где лучше», — подчеркнул Александр.

Напомним, 22 августа появились первые новости о нехватке топлива в ряде регионов страны, в том числе и Рязанской области. Спустя неделю появилась информация, что перебои с поставкой бензина связаны с логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами. Цена на бензин продолжает расти, так за первую неделю сентября средняя розничная цена дизельного топлива в России подскочила на 1,7%. Рязанский ФАС проверяют обоснованность цен на бензин в регионе.