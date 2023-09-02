Россиянам назвали причину перебоев с топливом на АЗС

Эксперт назвал причину перебоев с топливом в ряде регионах страны. О проблеме рассказал РИА Новости руководитель проектов исследовательской группы «Петромаркет» Николай Баранов.

Эксперт назвал причину перебоев с топливом в ряде регионах страны. О проблеме рассказал РИА Новости руководитель проектов исследовательской группы «Петромаркет» Николай Баранов.

По его словам, локальные перебои с поставками топлива на заправки вызваны логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами. Это заставляет некоторые АЗС прекращать работу. При этом нехватки топлива в стране нет, а запасы — на комфортных уровнях.

Минэнерго заявляло, что производство нефтепродуктов в стране обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, для этого была переориентирована даже часть экспорта. Чтобы исключить возможные сбои в обеспечении топливом, работает штаб Минэнерго.

«Мы видим тут несколько причин. Логистические сложности — перегруженность ж/д инфраструктуры, из-за чего увеличились сроки и нарушилась ритмичность поставок нефтепродуктов по железной дороге на региональные нефтебазы. Диспаритет оптовых и розничных цен — на сегодняшний день оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС ВИНК, из-за этого страдает независимая розница: они либо вынуждены прекратить торговлю, либо устанавливать цену на 3-4 рубля выше, чем на АЗС ВИНК», — разъяснил Баранов.

Это в совокупности с традиционно высоким спросом в сезон отпусков приводит к тому, что на некоторых АЗС отсутствует топливо.

По словам эксперта, решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу, что привело бы к снижению оптовых цен, или рост розничных цен на нефтепродукты.

«В стране нет дефицита бензина или дизтоплива — их производство за первое полугодие 2023 года выросло на 4,3% и 4,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Запасы обоих топлив по состоянию на начало августа 2023 года находятся на более чем комфортных уровнях», — подытожил Баранов.

Напомним, в нескольких российских регионах, включая Рязанскую область, в августе жаловались на рост цен и перебои с поставками топлива.