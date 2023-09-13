В России за неделю цена на топливо выросла на 1,7%

В России за неделю цена на топливо выросла на 1,7%. Об этом свидетельствуют данным Росстата.

С 4 по 11 сентября средняя розничная цена дизельного топлива в России подскочила на 1,7%, или 1,06 рубля, — до 62,64 рубля за литр. На прошлой неделе средняя розничная цена дизтоплива выросла на 1,2%, или 74 копейки, до 61,58 рубля за литр.

Среди отдельных марок бензина Аи-92 подорожал на 0,7%, или 35 копеек, — до 51,02 рубля, Аи-95 — на 0,7%, или 39 копеек, до 55,77 рубля, Аи-98 — также на 0,7%, или 47 копеек, до 67,37 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,13%.