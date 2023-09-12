Специалисты антимонопольной службы проверят обоснованность цен на бензин в Рязанской области

Специалисты рязанского управления ФАС проверят финансовые манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Поручение о проверки цен направил центральный аппарат ФАС по результатам мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов.

Специалисты проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой продажи топлива с нефтебаз и другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей.

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — пишет пресс-служба.

В случае выявления нарушений, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.