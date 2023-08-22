Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
21°
Срд, 23
19°
Чтв, 24
20°
ЦБ USD 94.14 0.74 22/08
ЦБ EUR 102.57 1.09 22/08
Нал. USD 91 / 94.53 22/08 09:35
Нал. EUR 99.81 / 94.53 22/08 11:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
1 час назад
229
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
Вчера 12:25
1 131
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
5 421
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
8 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Известия»: в Рязанской области и ряде регионов не хватает топлива

В Рязанской области и ряде регионов не хватает топлива. Об этом сообщает газета «Известия».

Все больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма", — пишет автор статьи.

Отмечается, что доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ

Происходящее связывают с увеличенными сроками доставки нефтепродуктов по железным дорогам из-за их перегрузки, сезонным спросом и ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.