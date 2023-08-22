«Известия»: в Рязанской области и ряде регионов не хватает топлива

В Рязанской области и ряде регионов не хватает топлива. Об этом сообщает газета «Известия».

Все больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. На ряде заправок исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма", — пишет автор статьи.

Отмечается, что доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ

Происходящее связывают с увеличенными сроками доставки нефтепродуктов по железным дорогам из-за их перегрузки, сезонным спросом и ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.