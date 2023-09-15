РБК: цена бензина АИ-92 побила рекорд и превысила 70 тысяч за тонну

Оптовые цены на бензин АИ-92 в европейской части России достигли рекордных 70 446 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Рост за последние три месяца составил более 23%.

Биржевая стоимость авиакеросина за сутки выросла на 2,76%. Рост ускорился на этой неделе — с 11 сентября оптовые цены на это топливо прибавили 13,3%.

Отмечается, что вновь отправлены запросы в пресс-службы Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы.