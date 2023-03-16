В Калуге начали раздавать повестки

В Калуге начали раздавать повестки. Об этом сообщило издание «KP40.ru».

Ситуацию прокомментировал военком Калужской области Сергей Кузьменков. Он подтвердил начало раздачи повесток, однако отметил, что о новой волне мобилизации не идет речи. По его словам, калужан приглашают для сверки учетных данных и уточнения информации.

«Этот процесс и не останавливался, потому что те люди, которые обязаны своевременно предоставлять данные, к сожалению, забывают об этом. Тогда мы вынуждены сами приглашать калужан. Но это ни в коем случае не мобилизация, это актуализация данных», — отметил Кузьменков.

Также военный комиссар заявил, что повестки не раздают для привлечения на сборы.

Ранее сообщалось, что повестки начали получать жители Воронежской, Липецкой, Пензенской областей, а также Урала. Ситуацию прокомментировал военком Рязанской области Олег Серкез.