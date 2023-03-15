Жителям Пензенской области начали вручать повестки в военкомат

Жителям Пензенской области начали вручать повестки в военкомат. Об этом сообщило издание «ПензаИнформ».

Уточняется, что сообщения об этом поступили из Пензы, Пензенского района, Заречного.

«Пришли около 20:00, позвонили в дверь, назвали мои имя и отчество, представились сотрудниками администрации. В повестке не написано, с какой целью надо явиться в военкомат. На словах объяснили, что для уточнения личных данных», — уточняет издание слова одного из получивших повестку.

Ранее стало известно, что повестки начали получать жители Воронежской области. Правительство региона уточнило, что мероприятия проходят «исключительно для актуализации данных воинского учета». Помимо этого, повестки на военные сборы приходили жителям Урала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали новую волну мобилизации.