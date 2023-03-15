Рязанский военком Олег Серкез прокомментировал выдачу повесток в регионах России

В среду, 15 марта, рязанский военком Олег Серкез прокомментировал РЗН. инфо выдачу повесток в регионах России. Ранее об этом сообщили власти Воронежской и Липецкой областей.

«Будет ли проводиться подобная работа в Рязанской области? Она проводилась всегда, это нормальная практика. Это было всегда: и десять, и пять, и год назад», — заявил военком.

По его словам, в регионе также проводится «актуализация данных» военнообязанных.

«Отцифровка данных закончена. Но люди постоянно рождаются, умирают, меняют семейное положение… Сейчас ведется актуализация данных», — пояснил Серкез.

Напомним, повестки, помимо Воронежской и Липецкой областей, начали выдавать на Урале и в Пензе. Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию.