Жителям Липецкой области вручат повестки

Цель — проверка информации в базах данных.

Жителям Липецкой области вручат повестки для проверки информации в базах данных. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что базы наполняют актуальными сведениями. Так, уточняются персональные данные людей, состоящих на воинском учете. Повестки передадут либо по месту жительства, либо через работодателя.

«Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — сообщили в правительстве области.

Ранее повестки начали вручать в Пензенской и Воронежских областях, а также на Урале.