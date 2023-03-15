Жителям Липецкой области вручат повестки
Цель — проверка информации в базах данных.
Жителям Липецкой области вручат повестки для проверки информации в базах данных. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что базы наполняют актуальными сведениями. Так, уточняются персональные данные людей, состоящих на воинском учете. Повестки передадут либо по месту жительства, либо через работодателя.
«Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — сообщили в правительстве области.
Ранее повестки начали вручать в Пензенской и Воронежских областях, а также на Урале.