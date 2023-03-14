В Воронежской области начали вручать повестки жителям
Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начали ручение повесток жителям региона. Об этом в Telegram-канале
«Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — отметили в сообщении.
Воронежским работодателям напомнили об обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке.
«После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», говорится в сообщении.