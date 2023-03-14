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В Воронежской области начали вручать повестки жителям

Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начали ручение повесток жителям региона. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство региона.

«Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — отметили в сообщении.

Воронежским работодателям напомнили об обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке.

«После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», говорится в сообщении.