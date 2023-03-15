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На Урале мужчинам пришли повестки из военкоматов на сборы

На Урале мужчинам пришли повестки из военкоматов на учебные сборы. Об этом 14 марта сообщил E1.RU.

По данным издания, в Белоярском районе повестки на дом получили сразу несколько мужчин. В документе сообщалось, что 14 марта необходимо прийти для уточнения данных, а 15 марта — отправляться на месячные сборы.

В местном военкомате заявили, что подобные мероприятия проходят в штатном режиме и их никто не отменял.

«Есть разные категории граждан: есть те, кто подписал контракт о вхождении в резерв, у них отдельные сборы, есть просто учебные сборы для военнообязанных — тех, кто ранее служил», — сообщили в военном комиссариате.