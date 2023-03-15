На Урале мужчинам пришли повестки из военкоматов на сборы
На Урале мужчинам пришли повестки из военкоматов на учебные сборы. Об этом 14 марта сообщил E1.RU.
По данным издания, в Белоярском районе повестки на дом получили сразу несколько мужчин. В документе сообщалось, что 14 марта необходимо прийти для уточнения данных, а 15 марта — отправляться на месячные сборы.
В местном военкомате заявили, что подобные мероприятия проходят в штатном режиме и их никто не отменял.
«Есть разные категории граждан: есть те, кто подписал контракт о вхождении в резерв, у них отдельные сборы, есть просто учебные сборы для военнообязанных — тех, кто ранее служил», — сообщили в военном комиссариате.