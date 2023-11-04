Shot: мотивом убийства судебного пристава в Рязани стала ревность

Задержанный по делу об убийстве рязанского пристава 43-летний Сергей Ананикян совершил преступление на почве ревности. Жена подозреваемого работала в ФССП вместе с погибшим Калужским, сообщает Shot со ссылкой на источник.

Задержанный по делу об убийстве рязанского пристава 43-летний Сергей Ананикян совершил преступление на почве ревности. Жена подозреваемого работала в ФССП вместе с погибшим Калужским, сообщает Shot со ссылкой на источник.

Сообщается, что 1 ноября мужчина оделся в черное, скрыл лицо под маской и поехал выслеживать 35-летнего Сергея Калужского у его дома на улице Сельских строителей. Когда пристав возвращался с работы с продуктами и канистрой воды, Ананикян выстрелил в него три раза — в голову, грудь и в живот, а потом быстро уехал с места преступления на велосипеде.

Ранее одной из версий убийства была профессиональная деятельность жертвы.

Напомним, что подозреваемый в преступлении — житель Рязани 1979 года рождения.

Он рассказал о мотивах преступления.

На улице Сельских строителей 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве рязанского пристава. Видео с места убийства можно посмотреть тут.

С Сергеем Калужским простились 4 ноября.