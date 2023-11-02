Убитый рязанский пристав был начальником отделения по взысканию административных штрафов

Убитый рязанский пристав Сергей Калужский был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Об этом пишет RT со ссылкой на собственные источники.

35-летнего мужчину убили как минимум тремя выстрелами — в грудь, живот и голову. Предположительно, стреляли из АК. На месте нашли три гильзы калибра 5,45 мм. Их отправили на экспертизу.

Сейчас преступника ищут.

Ранее сообщалось о том, что 2 ноября Сергей Калужский должен был явиться в суд в качестве ответчика по искам об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.