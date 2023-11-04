В Рязани простились с убитым судебным приставом Сергеем Калужским

Церемонию прощания провели 4 ноября в Рязанской областной филармонии. Пришли родственники и коллеги погибшего.

В субботу, 4 ноября, состоялось прощание с начальником отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району, старшим судебным приставом Сергеем Калужским. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Церемонию прощания провели в Рязанской областной филармонии. Пришли родственники и коллеги погибшего.

Сергея Калужского похоронят на кладбище в Рыбновском районе.

Напомним, в Недостоеве 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов.

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве рязанского пристава. Видео с места убийства можно посмотреть тут.