Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
Вск, 05
11°
Пнд, 06
11°
ЦБ USD 93.04 -0.13 04/11
ЦБ EUR 99.01 0.01 04/11
Нал. USD 92.8 / 94.2 04/11 11:55
Нал. EUR 98 / 94.2 03/11 15:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
2 344
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
3 105
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
5 437
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
13 509
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани простились с убитым судебным приставом Сергеем Калужским
Церемонию прощания провели 4 ноября в Рязанской областной филармонии. Пришли родственники и коллеги погибшего.

В субботу, 4 ноября, состоялось прощание с начальником отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району, старшим судебным приставом Сергеем Калужским. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Церемонию прощания провели в Рязанской областной филармонии. Пришли родственники и коллеги погибшего.

Сергея Калужского похоронят на кладбище в Рыбновском районе.

Напомним, в Недостоеве 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов.

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве рязанского пристава. Видео с места убийства можно посмотреть тут.