В Рязани простились с убитым судебным приставом Сергеем Калужским
Церемонию прощания провели 4 ноября в Рязанской областной филармонии. Пришли родственники и коллеги погибшего.
В субботу, 4 ноября, состоялось прощание с начальником отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району, старшим судебным приставом Сергеем Калужским. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник.
Церемонию прощания провели в Рязанской областной филармонии. Пришли родственники и коллеги погибшего.
Сергея Калужского похоронят на кладбище в Рыбновском районе.
Напомним, в Недостоеве 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов.
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