Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве рязанского пристава

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Рязанской области Владимиру Никешину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства сотрудника рязанского ФССП. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.

Напомним, что начальника отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергея Калужского убили из пистолета 1 ноября. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Киллера еще не нашли.