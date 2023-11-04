В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве пристава

По подозрению в причастности к совершению преступления задержан житель Рязани 1979 года рождения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска регионального УМВД и ОМВД по Московскому району Рязани при взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Рязанской области и Росгвардии задержали рязанца 1979 года рождения. Его подозревают в убийстве судебного пристава.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, сообщает МВД Медиа.

«Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в Недостоеве на улице Сельских строителей 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве рязанского пристава. Видео с места убийства можно посмотреть тут.

С Сергеем Калужским простились 4 ноября.