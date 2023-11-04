Рязанскому СК стали известны мотивы убийства Сергея Калужского

Задержанный по подозрению в убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему и не связано с его служебной деятельностью.

Задержанный по подозрению в убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему и не связано с его служебной деятельностью. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

С мужчиной проводятся следственные действия, решается вопрос о заключении под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Напомним, что подозреваемый в преступлении — житель Рязани 1979 года рождения.

На улице Сельских строителей 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве рязанского пристава. Видео с места убийства можно посмотреть тут.

С Сергеем Калужским простились 4 ноября.