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В мэрии ищут способы, как помочь жителям Недостоева с проблемными соседями братьями-близнецами

В мэрии ищут способы, как помочь жителям Недостоева с проблемными соседями братьями-близнецами. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации в ответе на запрос.

16 марта в мэрии создали рабочую группу для решения вопросов, связанных с жалобами на братьев-близнецов на улице Сельских строителей, которые завели 13 собак и захламили мусором не только свою квартиру, но и подъезд.

«Работники администрации неоднократно пытались провести разъяснительную беседу с жильцами, ведущими асоциальный образ жизни. Но они не открывали дверь и на контакт не шли. Поэтому полиции поручили принять дополнительные меры к ним», — пояснили в пресс-службе.

27 марта во время выезда рабочей группы из квартиры асоциальных соседей волонтеры забрали восемь собак (двух взрослых, шесть щенков) и кошку.

Также в мэрии подчеркнули, что в связи с имеющейся задолженностью по оплате услуг ЖКХ в квартире у братьев-близнецов отключили газ. Помимо этого у них есть задолженности по оплате за электроэнергию и водоснабжению.

«Для устранения нарушений санитарных норм вынесено предписание о приведении квартиры в нормативное состояние. В настоящее время работа по решению данного вопроса продолжается», — заключили в пресс-службе.

Напомним, волонтеры срочно ищут передержку или дом для четверых щенков, которых ранее забрали из квартиры братьев-близнецов в Недостоеве.