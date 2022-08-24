На фестивале «Подбелка» сцену на Лыбедском бульваре отдадут для этно- и фолк-музыки

Мероприятие состоится в пятницу, 26 августа.

На фестивале уличных музыкантов «Подбелка» третью большую сцену, которая расположится на Лыбедском бульваре, отдадут этно- и фолк-исполнителям. Об этом РЗН. Инфо рассказали организаторы фестиваля.

Среди тех, кто выйдет на сцену: рязанские группы «ОМ», «Догоним Время», дуэт Эдуарда Панферова и Екатерины Леснянской, поп-группа «Балалайка 62». Музыкант Антон Свиркин впервые в Рязани представит новый авторский проект «Кибитка». Также в рамках сцены состоится выступление экс-группы «Выход», посвященное памяти Сергея «Сили» Селюнина. В нем примет участие Петр Акимов, музыкант групп «Выход», «Наутилус Помпилиус», «Ковчег».

Хедлайнером сцены станет московский проект «ТюТю» Юлии Теуниковой и Юлии Тузовой. Музыканты говорят о себе, что их увлечение песнями с глубокими текстами не мешает им шалить на сцене.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00. Уже известно, что в фестивале примут участие более 40 коллективов, опубликован список коллективов после музыкального отбора. Они выступят на нескольких сценах. Три главные расположатся в начале и конце Почтовой (у Главпочтамта и за памятником Ленина) и на Лыбедском бульваре. Хедлайнером одной из сцен станет группа «Джин-Тоник», на другой главной сцене в завершении вчера сыграет коллектив Esenin Street. Также известно, что на сцене около бара «Чулан» в 20:00 выступит группа «Собаки Качалова».

Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовят детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку. Сцена «открытый микрофон» открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, Администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».

Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».

Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».

Возрастное ограничение: 0+