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На фестивале уличных музыкантов «Подбелка» выступят более 40 коллективов
Фестиваль состоится в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00

После двух лет перерыва из-за пандемии, в Рязани пройдет фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Фестиваль состоится в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00

В фестивале примут участие более 40 коллективов. Традиционно на фестивале поставят две основные сцены: в начале Почтовой (около Главпочтамта) и в конце улицы (за памятником Ленина) и несколько малых сцен. На Лыбедском бульваре установят сцену для музыкантов, играющих в стиле «этно» и «фолк». Имена хедлайнеров, которые выступят в финале праздника, организаторы пообещали сказать накануне фестиваля.

Также для зрителей подготовят интерактивные площадки, установят молодежную сцену на Лыбедском бульваре, проведут мастер-классы и ярмарку handmade. Желающих попробовать себя в творчестве, ждет сцена «свободный микрофон».

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, Администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области». Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».