Опубликован список коллективов, прошедших отбор для участия в музыкальном фестивале «Подбелка»

Организаторы опубликовали список групп, прошедших отбор для участия в музыкальном фестивале «Подбелка». Как рассказали в оргкомитете фестиваля, заявки подали около 60 коллективов, из них жюри отобрало 25 групп. В ближайшее время с ними свяжутся представители «Подбелки».
На фестивале, который состоится в пятницу, 26 августа, выступят:
- Re-Animator;
- «Горпарк»;
- «Ключ на Старт»;
- Of Titans And Men;
- «Асидентон»;
- Smoozy;
- John Lemon;
- «Свобода»;
- «Алисов и Лобанова»;
- Сергей Щебень;
- «Леса»;
- «Блэкджек»;
- «Шанс»;
- Никита Рязанский;
- «Меньшова»;
- «Карбофос»;
- Mr & On Off;
- «Без Даты»;
- Onegene;
- «Спуутник»;
- Why Not;
- «ОГП»;
- «Флэшбек»;
- «Меньше Шанса»
- Gangsters Cover Band.
Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00. Уже известно, что в фестивале примут участие более 40 коллективов. Они выступят на нескольких сценах. Три главные расположатся в начале и конце Почтовой (у Главпочтамта и за памятником Ленина) и на Лыбедском бульваре. Хедлайнером одной из сцен станет группа «Джин-Тоник». Также известно, что на сцене около бара «Чулан» в 20:00 выступит группа «Собаки Качалова».
Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовят детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку. Сцена «открытый микрофон» открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.
Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».
Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».
Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».