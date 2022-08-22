Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
29°
Втр, 23
32°
Срд, 24
32°
ЦБ USD 59.13 -0.83 20/08
ЦБ EUR 59.39 -1.51 20/08
Нал. USD 62.15 / 61.81 22/08 15:00
Нал. EUR 63.53 / 61.69 22/08 15:00
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
4 036
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
4 390
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
42 909
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
16 152
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Опубликован список коллективов, прошедших отбор для участия в музыкальном фестивале «Подбелка»
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00.

Организаторы опубликовали список групп, прошедших отбор для участия в музыкальном фестивале «Подбелка». Как рассказали в оргкомитете фестиваля, заявки подали около 60 коллективов, из них жюри отобрало 25 групп. В ближайшее время с ними свяжутся представители «Подбелки».

На фестивале, который состоится в пятницу, 26 августа, выступят:

  • Re-Animator;
  • «Горпарк»;
  • «Ключ на Старт»;
  • Of Titans And Men;
  • «Асидентон»;
  • Smoozy;
  • John Lemon;
  • «Свобода»;
  • «Алисов и Лобанова»;
  • Сергей Щебень;
  • «Леса»;
  • «Блэкджек»;
  • «Шанс»;
  • Никита Рязанский;
  • «Меньшова»;
  • «Карбофос»;
  • Mr & On Off;
  • «Без Даты»;
  • Onegene;
  • «Спуутник»;
  • Why Not;
  • «ОГП»;
  • «Флэшбек»;
  • «Меньше Шанса»
  • Gangsters Cover Band.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00. Уже известно, что в фестивале примут участие более 40 коллективов. Они выступят на нескольких сценах. Три главные расположатся в начале и конце Почтовой (у Главпочтамта и за памятником Ленина) и на Лыбедском бульваре. Хедлайнером одной из сцен станет группа «Джин-Тоник». Также известно, что на сцене около бара «Чулан» в 20:00 выступит группа «Собаки Качалова».

Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовят детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку. Сцена «открытый микрофон» открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».

Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».

Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».