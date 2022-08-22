Опубликован список коллективов, прошедших отбор для участия в музыкальном фестивале «Подбелка»

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00.

Организаторы опубликовали список групп, прошедших отбор для участия в музыкальном фестивале «Подбелка». Как рассказали в оргкомитете фестиваля, заявки подали около 60 коллективов, из них жюри отобрало 25 групп. В ближайшее время с ними свяжутся представители «Подбелки».

На фестивале, который состоится в пятницу, 26 августа, выступят:

Re-Animator;

«Горпарк»;

«Ключ на Старт»;

Of Titans And Men;

«Асидентон»;

Smoozy;

John Lemon;

«Свобода»;

«Алисов и Лобанова»;

Сергей Щебень;

«Леса»;

«Блэкджек»;

«Шанс»;

Никита Рязанский;

«Меньшова»;

«Карбофос»;

Mr & On Off;

«Без Даты»;

Onegene;

«Спуутник»;

Why Not;

«ОГП»;

«Флэшбек»;

«Меньше Шанса»

Gangsters Cover Band.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00. Уже известно, что в фестивале примут участие более 40 коллективов. Они выступят на нескольких сценах. Три главные расположатся в начале и конце Почтовой (у Главпочтамта и за памятником Ленина) и на Лыбедском бульваре. Хедлайнером одной из сцен станет группа «Джин-Тоник». Также известно, что на сцене около бара «Чулан» в 20:00 выступит группа «Собаки Качалова».

Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовят детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку. Сцена «открытый микрофон» открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».

Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».

Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».