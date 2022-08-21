Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
27°
Пнд, 22
30°
Втр, 23
33°
ЦБ USD 59.13 -0.83 20/08
ЦБ EUR 59.39 -1.51 20/08
Нал. USD 62.05 / 65.2 19/08 15:30
Нал. EUR 62.05 / 65.2 19/08 15:30
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
3 363
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
3 726
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
41 808
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
15 498
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На фестивале «Подбелка» выступит группа «Собаки Качалова»
Коллектив выйдет на сцену возле бара «Чулан» в пятницу, 26 августа.

На фестивале «Подбелка» выступит группа «Собаки Качалова». Коллектив выйдет на сцену возле бара «Чулан» в пятницу, 26 августа, в 20 часов.

История группы началась в 1996 году, но еще раньше лидер группы, Макс Ильин, был участником Свердловского рок-клуба, из стен которого вышли «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф». Песни группы «Собаки Качалова» крутили «Русское радио», «Наше радио», радио Maximum, клипы транслировали: «МузТВ», MTV и «ОРТ», но группа не пожелала оставаться в нише форматного рока.

С 2012 года группа первой в России стала играть в формате дуэт «электрогитара — барабаны» и заниматься исследованием музыки в стиле блюз. Каждый концерт группы — это еще и юмористические зарисовки в стиле стендап и непосредственное общение с залом.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00. Уже известно, что в фестивале примут участие более 40 коллективов. Они выступят на нескольких сценах. Три главные расположатся в начале и конце Почтовой (у Главпочтамта и за памятником Ленина) и на Лыбедском бульваре. Хедлайнером одной из сцен станет группа «Джин-Тоник».

Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовят детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку. Сцена «открытый микрофон» открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, Администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».

Напомним, что фестиваль «Подбелка» традиционно открывает мероприятия, посвященные Дню города. Фестиваль с 2011 года стал года одной из визитных карточек Рязани.