Стал известен второй хедлайнер, который выступит на музыкальном фестивале «Подбелка»

Вторым хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка» станет группа Esenin Street. Организаторы фестиваля рассказали, что коллектив должен был выступить хедлайнером на фестивале «Подбелка» два года назад. Из-за пандемии фестивали 2020 года и 2021 года отменяли.
«Два долгих года мы ждали возможности выступить. Усиленно готовились, выбирали песни, тренировались прыгать, копили хорошее настроение, чтобы 26 августа, на главной сцене фестиваля уличных музыкантов „Подбелка“ выйти и отдать зрителям всю энергию, драйв, всех себя полностью без остатка», — прокомментировал РЗН. инфо участие в фестивале басист группы Esenin Street Алексей Чубенко.
Группа Esenin Street начнет свое выступление в пятницу, 26 августа, в 21:00 на улице Почтовой (сцена за памятником Ленина).
Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00. Уже известно, что в фестивале примут участие более 40 коллективов, опубликован список коллективов после музыкального отбора. Они выступят на нескольких сценах. Три главные расположатся в начале и конце Почтовой (у Главпочтамта и за памятником Ленина) и на Лыбедском бульваре. Хедлайнером одной из сцен станет группа «Джин-Тоник». Также известно, что на сцене около бара «Чулан» в 20:00 выступит группа «Собаки Качалова».
Кроме масштабной музыкальной программы для гостей фестиваля организаторы подготовят детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку. Сцена «открытый микрофон» открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.
Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».
Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».
Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».