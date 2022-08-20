Хедлайнером фестиваля «Подбелка» станет группа «Джин-Тоник»

Группа выступит в пятницу, 26 августа, на сцене у Главпочтамта. Столичные музыканты отыграют час программы с 21:00 до 22:00.

Хедлайнером фестиваля «Подбелка» станет группа «Джин-Тоник». Группа выступит в пятницу, 26 августа, на сцене у Главпочтамта. Столичные музыканты отыграют час программы с 21:00 до 22:00.

Группа должна была сыграть на «Подбелке» еще в 2020 году, тогда фестиваль отменили из-за пандемии. Спустя два года выступление состоится. Последний раз «Джин-Тоник» выступал в Рязани десять лет назад в рок-клубе «Планетарий».

Имя еще одного хедлайнера, который выступит на еще одной главной сцене за памятником Ленина, организаторы пообещали назвать позже.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00. Уже известно, что в фестивале примут участие более 40 коллективов. Они выступят на нескольких сценах. Три главные расположатся в начале и конце Почтовой (у Главпочтамта и за памятником Ленина) и на Лыбедском бульваре.

Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовили детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку. Сцена «открытый микрофон» открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».

Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».

Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».

Напомним, что фестиваль «Подбелка» традиционно открывает мероприятия, посвященные Дню города. Фестиваль с 2011 года стал одной из визитных карточек Рязани.

Справка:

Группа «Джин-Тоник» образовалась в 1999 году в подмосковном городе Климовск, а с 2000 года их песни уже зазвучали на радио. Коллектив выпустил несколько альбомов, ротировался на «Нашем Радио», регулярно гастролировал по стране, выступал с исполнителями, среди которых Алексей Кортнев и Евгений Маргулис.

В своем творчестве музыканты смешивают нотки латины, джаза, фанка, диско, рока и эстрады, яркие, ироничные тексты и музыкальные цитаты. Каждое выступление становится импровизацией с неформальным общением с публикой.