Cтендаперов пригласили выступить на фестивале «Подбелка»

Мероприятие пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой.

Организаторы фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» пригласили стендаперов выступить на сцене «свободный микрофон». Как рассказал продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский в Рязани много талантливых стендаперов, на выступления которых ходят зрители.

— Почему бы им не попробовать свои силы на масштабном фестивале? Организаторы «Подбелки» предоставят им такую возможность, — рассказал Дмитрий Гавердовский. — На фестивале «свободный микрофон» дадут всем, кто непосредственно перед началом мероприятия зарегистрируется у ведущего сцены.

Также на сцене «Свободный микрофон» можно будет исполнить песни, прочитать стихи. Главное условие — тексты не должны содержать нецензурную лексику, призывать к насилию, экстремизму и прочим противоправным действиям.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой. Начало в 17:00. Уже известно, что в фестивале примут участие более 40 коллективов. Они выступят на нескольких сценах. Три главные расположатся в начале и конце Почтовой (у Главпочтамта и за памятником Ленина) и на Лыбедском бульваре. Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовили детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, Администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».

Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».

Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».

Напомним, что фестиваль «Подбелка» традиционно открывает мероприятия, посвященные Дню города. Фестиваль с 2011 года стал года одной из визитных карточек Рязани.