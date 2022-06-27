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Подозреваемого в убийстве мужчины в кафе в центре Рязани задержали и арестовали
Им оказался житель Рязани 1983 года рождения.

Подозреваемого в убийстве мужчины в кафе в центре Рязани задержали и арестовали. Об этом в понедельник, 27 июня, РЗН. инфо сообщили в региональном следкоме.

Им оказался житель Рязани 1983 года рождения.

Подозреваемого задержали 25 июня — спустя неделю после убийства. Ему предъявили обвинение. На следующий день по ходатайству следователя мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 18 июня в кафе на Первомайском проспекте убили мужчину. Погиб 44-летний мужчина. В сети появлялись фотографии и видео с места происшествия. Также опубликованы снимки изнутри самого заведения. По версии рязанских СМИ, между собой конфликтовали двое армян.