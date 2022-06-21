Убийство мужчины в рязанском кафе попало на видео

Убийство произошло в ночь на 21 июня в кафе «Райский аппетит».

На видео попали кадры убийства мужчины в кафе на Первомайском проспекте. Ролик опубликовал «РЗН лайф».

Убийство произошло в ночь на 21 июня в кафе «Райский аппетит». Погиб мужчина 1978 года рождения.

Судя по кадрам, его застрелили. На месте работают следователи, заведение опечатано. Устанавливаются обстоятельства преступления. Позже в сети появились фотографии из самого кафе. По версии рязанских СМИ, между собой конфликтовали двое армян.