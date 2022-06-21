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Появились фото с места убийства мужчины в кафе в центре Рязани
Убийство произошло в ночь на 21 июня в кафе «Райский аппетит».

Появились фото с места убийства мужчины в кафе на Первомайском проспекте в Рязани. Снимки опубликовала «КП-Рязань».

Убийство произошло в ночь на 21 июня в кафе «Райский аппетит». Заведение опечатали, следователи проводят расследование.

Один из местных жителей рассказал, что ничего не слышал ни ночью, ни поздно вечером, а видел только машины полиции.

Отмечается, что шашлычная «Райский аппетит» расположена в 70 метрах от отдела по расследованию особо важных дел СУ С. К. России по Рязанской области.

Убийство попало на видео. Также опубликованы снимки изнутри самого заведения. СМИ сообщали, что конфликт произошел между двумя армянами.