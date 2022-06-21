Появились фото с места убийства мужчины в кафе в центре Рязани
Убийство произошло в ночь на 21 июня в кафе «Райский аппетит».
Появились фото с места убийства мужчины в кафе на Первомайском проспекте в Рязани. Снимки опубликовала «КП-Рязань».
Убийство произошло в ночь на 21 июня в кафе «Райский аппетит». Заведение опечатали, следователи проводят расследование.
Один из местных жителей рассказал, что ничего не слышал ни ночью, ни поздно вечером, а видел только машины полиции.
Отмечается, что шашлычная «Райский аппетит» расположена в 70 метрах от отдела по расследованию особо важных дел СУ
Убийство попало на видео. Также опубликованы снимки изнутри самого заведения. СМИ сообщали, что конфликт произошел между двумя армянами.