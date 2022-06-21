В кафе на Первомайском проспекте убили мужчину

«Железнодорожным МСО расследуется уголовное дело об убийстве мужчины 1978 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

В кафе на Первомайском проспекте убили мужчину. Об этом РЗН. Инфо сообщили СУ СКР по Рязанской области.

«Железнодорожным МСО расследуется уголовное дело об убийстве мужчины 1978 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что устанавливаются обстоятельства преступления.

Позже появились фото и видео с места убийства. Также опубликованы снимки изнутри самого заведения. По версии рязанских СМИ, конфликт произошел между двумя армянами.