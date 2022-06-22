В сети появились новые фотографии с места убийства в рязанском кафе

Трагедия произошла в ночь на вторник, 21 июня.

В сети появились новые фотографии с места убийства в рязанском кафе. Снимки опубликовало издание « КП-Рязань ».

Убийство в кафе «Райский аппетит» произошло в ночь на вторник, 21 июня. Погиб мужчина 1978 года рождения. По предварительной версии, его застрелили.

Отмечается, что на данный момент заведение закрыто, а вход опечатан следователем. На одном из столов остался заварочный чайник.

Ранее в сети появились фото и видео с места происшествия. По версии рязанских СМИ, между собой конфликтовали двое армян.