«КП-Рязань»: подозреваемого в убийстве в кафе на Первомайском проспекте до сих пор не задержали
По версии издания, между собой конфликтовали двое армян.
Подозреваемого в убийстве в рязанском кафе до сих пор не задержали. Об этом сообщило издание «
Также, как указал портал, конфликт в кафе-шашлычной «Райский аппетит» произошел между двумя армянами. По словам представителя диаспоры, два человека конфликтовали.
«Первые секунды их разговора не могу разобрать, шумы сильные, но понятно, что в основном все крики были от того, кого потом застрелили. Если корректно сказать, он сам на эмоциях провоцировал стрелять», — сказал собеседник.
Как пишет издание, убийство в рязанском кафе произошло 18 июня. Погиб мужчина 1978 года рождения. В сети появлялись фотографии и видео с места происшествия. Также опубликованы снимки изнутри самого заведения.