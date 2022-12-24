Губерниев рассказал о «вечерней тренировке» по улицам Рязани

Журналист и комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев вновь рассказал о своей прогулке по Рязани. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале вечером в субботу, 24 декабря.
«Вечерняя тренировка по дворам и улицам Рязани прошла в целом успешно! Ходить по городу без палок нельзя, больно падать… Всем ЗОЖ, всем дворники, всем хорошие мэры городов, — написал Губерниев. — Но главное — в Рязани замечательные люди живут! Люблю».
Напомним, ранее комментатор раскритиковал организацию соревнований Кубка Содружества, которые проходят в рязанском биатлонном комплексе «Алмаз».
Накануне Губерниев раскритиковал уборку Рязани, на что позже отреагировали власти и предложили ему «оценить красоту» города. В ответ на это ведущий опубликовал еще один пост. В след за этим во дворе на Первомайском проспекте начали убирать снег.
После Губерниев потребовал положить асфальт во дворе на Первомайском проспекте.