Губерниев потребовал положить асфальт во дворе на Первомайском проспекте

Ранее во дворе на Первомайском проспекте начали убирать снег после видео спортивного комментатора.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь обратился к рязанским властям. Соответствующее видео в пятницу, 23 декабря, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Чиновники Рязани, теперь в моем любимом дворе нужно положить асфальт!» — написал он.

Напомним, Губерниев раскритиковал уборку Рязани, на что позже отреагировали власти и предложили ему"оценить красоту" города. В ответ на это ведущий опубликовал еще один пост. В след за этим во дворе на Первомайском проспекте начали убирать снег.