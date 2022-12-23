Губерниев ответил на предложение властей «оценить красоту» Рязани

Ранее первый зампред регионального правительства Анна Рослякова предложила Губерниеву устроить совместную прогулку по Рязани.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на предложение властей «оценить красоту» города. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Прекрасный ответ! Спасибо, конечно, но где тут про уборку снега на тротуарах Рязани? Город прекрасный, люди замечательные, чиновники так себе… Город я найду с кем посмотреть, если мы дойдем по неубранным улицам», — написал Губерниев.

Ранее первый зампред регионального правительства Анна Рослякова предложила Губерниеву устроить совместную прогулку и оценить красоту Рязани.