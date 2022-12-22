Губерниев оценил уборку снега в центре Рязани
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил уборку снега в Рязани. Соответствующее видео в четверг, 22 декабря, он
«Простите, господа-товарищи руководители Рязани. А вы снег на тротуарах в городе совсем не чистите? В центре города просто лютый ад. Просто молодцы! Мэр Рязани — теперь мой кумир», — написал Губерниев.
Он также записал видео, где пытается пройти по рязанской улице, и назвал такие прогулки «опасными».
Также известно, что Губерниев прибыл комментировать этап Кубка Содружества по биатлону, который пройдет в Рязани в предстоящие выходные.