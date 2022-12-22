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Губерниев оценил уборку снега в центре Рязани

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил уборку снега в Рязани. Соответствующее видео в четверг, 22 декабря, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Простите, господа-товарищи руководители Рязани. А вы снег на тротуарах в городе совсем не чистите? В центре города просто лютый ад. Просто молодцы! Мэр Рязани — теперь мой кумир», — написал Губерниев.

Он также записал видео, где пытается пройти по рязанской улице, и назвал такие прогулки «опасными».

Также известно, что Губерниев прибыл комментировать этап Кубка Содружества по биатлону, который пройдет в Рязани в предстоящие выходные.