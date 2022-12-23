Рязанские власти ответили Губерниеву на недовольство уборкой в центре Рязани

Ранее он опубликовал видео с Первомайского проспекта и раскритиковал уборку города.

Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова предложила спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву оценить красоту Рязани. Об этом она написала в Telegram-канале в ответ на его видео об уборке снега в городе.

«Вот нравится мне Дмитрий Губерниев. А впечатления о Рязани у него не очень. Готова завтра показать Дмитрию нашу красоту. Пойдемте», — предложила Губерниеву Рослякова.

Ранее он опубликовал видео с Первомайского проспекта и раскритиковал уборку города.