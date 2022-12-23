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После видео Губерниева во дворе на Первомайском проспекте начали убирать снег
Губерниев раскритиковал уборку Рязани, на что позже отреагировали власти.

После публикации комментатором Дмитрием Губерниевым видео с Первомайского проспекта с неубранным снегом, там появились работники с лопатами. Фото и видео с места прислала РЗН. инфо читательница.

«Во двор на Первомайке, который не смог пройти Губерниев, пришли дворники. Сейчас они убирают его», — написала автор видео.

Напомним, Губерниев раскритиковал уборку Рязани, на что позже отреагировали власти и предложили ему"оценить красоту" города. В ответ на это ведущий опубликовал еще один пост.