Губерниев возмутился организацией соревнований по биатлону в Рязани

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию соревнований Кубка Содружества, которые проходят в рязанском биатлонном комплексе «Алмаз». Об этом журналист «Матч-ТВ» написал в своем Telegram-канале.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию соревнований Кубка Содружества, которые проходят в рязанском биатлонном комплексе «Алмаз». Об этом журналист «Матч-ТВ» написал в своем Telegram-канале.

«Рязань! Есть вопросы к организации биатлона! Пожилые люди не могут купить билеты, касс нет! Только онлайн! И еще! На стадион не пускают со своей едой и с термосами, типа тут покупайте? Это что за бред??? Чтобы купить очереди огромные! И весь стадион в воде! Люди очень расстроены, и это большие ошибки организаторов!»

Он добавил, что ошибки надо исправить к воскресенью, 25 декабря.

Напомним, Губерниев раскритиковал уборку Рязани, на что позже отреагировали власти и предложили ему «оценить красоту» города. В ответ на это ведущий опубликовал еще один пост. В след за этим во дворе на Первомайском проспекте начали убирать снег.

После Губерниев потребовал положить асфальт во дворе на Первомайском проспекте.