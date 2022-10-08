По неповрежденной части Крымского моста запустят автомобильное движение

Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить движение по Крымскому мосту в субботу, 8 октября, после 16:00.

Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить движение по Крымскому мосту в субботу, 8 октября, после 16:00. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что движение можно будет запустить в реверсивном режиме.

Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту, в том числе проводить усиленный досмотр.

В свою очередь, глава Крыма рассказал о возобновлении автомобильного и ж/д движения по Крымскому мосту.

«В ближайшее время будет возобновлено движение по непострадавшей автомобильной части Крымского моста. При этом до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту», — написал Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших.

Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.

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