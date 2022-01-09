Скандал года. Арест бывшего мэра Сергея Карабасова

20 декабря в Советском районном суде вынесли приговор по делу о детской площадке в Лесопарке бывшему и. о. главы мэрии Сергею Карабасову.

20 декабря в Советском районном суде вынесли приговор по делу о детской площадке в Лесопарке бывшему и. о. главы мэрии Сергею Карабасову.

Вместе с ним под стражу взяли его «помощников» — бывшего руководителя управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова. Их обвинили в растрате бюджетных средств по части 4 статьи 160 У. К. Всех участников процесса отправили в СИЗО прямо из зала суда.

Судебный процесс тянулся больше, чем на два года. Однако для тех, кто следил за делом на протяжении всего времени, так и осталось непонятным за что именно судят Сергея Карабасова и его товарищей, которые также оказались на скамье подсудимых.

Кратко напомним обстоятельства, предшествующие этому громкому процессу.

Площадка-призрак

История с площадкой-призраком стала едва ли не самой скандальной в Рязанской области. Расследованием резонансного дела занимался следственный комитет России. Обвинительное заключение гласило, что в 2018 году Ковалев по поручению Карабасова подписал акт приемки работ по установке детской площадки в Лесопарке, которые не проводились. При этом подрядчик (ООО «Уютный дом») получил 4,9 млн рублей.

СКР занялось расследованием после медиафорума ОНФ, где проходила встреча с Владимиром Путиным. 16 мая 2019 года журналистка рязанской ГТРК «Ока» Ирина Чепелева рассказала президенту о детской площадке — призраке. По словам журналистки, ее должны были установить в Рязани в Лесопарке, но этого не произошло, хотя по документам, площадка должна была быть в назначенном месте.

Президент назвал этот случай «удивительным» и поручил Бастрыкину взяться за дело. «Надеюсь Бастрыкин (глава СКР— прим. ред.) нас слышит и не упустит шанса проявить свои профессиональные качества»,— подчеркнул Путин.

В тот же день в рязанском управлении СК допросили экс-главу. После появилась информация, что детское и спортивное оборудование закупленное в соответствии с условиями муниципального контракта есть в наличии и в полном объеме. Его в срок установили в Лесопарке. Исключением стал детский комплекс «Космос» и две скамьи к нему (та самая площадка-призрак), который 10 ноября появился на площади Соборной.

Поначалу следователи отчитались, что нарушений нет. Но вскоре пересмотрели свою позицию. После этого Карабасов ушел в отставку. Бывший мэр Рязани отправился в Турцию, а по прилету его задержали в аэропорту и отправили в СИЗО. Остальных «участников» хищения денежных средств Ковалева и Пузанова допросили.

Затем Ковалева отправили под домашний арест. Карабасов же просидел в московском СИЗО год, а после его отправили домой без возможности его покидать.

Допрос свидетелей

Первый процесс прошел в сентябре 2020 года. На заседании допросили журналистку Ирину Чепелеву и главу рязанского ОНФ Евгения Зызина. Именно они первыми заявили об отсутствии детской площадки в Лесопарке.

Глава ОНФ несколько раз признал, что преступных действий со стороны обвиняемых не видит. По его словам, проверка показала, что запланированное оборудование не целиком установлено на месте. Чепелева тоже утверждала, что съемочная команда не обнаружила отсутствие нужного оборудования в Лесопарке, что и стало отправной точкой для выпуска сюжета.

Администрация города на заседании не придерживалась ничьей стороны, но отметила, что ущерб городу не был нанесен и запланированное оборудование установили, пусть с отклонением от изначального плана.

По озвученным показаниям Карабасова, объекты изготовили своевременно, но земельное покрытие в Лесопарке не соответствовало нормам и установить детский комплекс «Космос» и две скамьи оказалось невыполнимо в целях безопасности. Он также добавил, что получил благословение митрополита Марка на установку детского комплекса на Соборной площади.

Однако судебные процессы продолжились. Прокуратура настаивала на вине подсудимых в растрате бюджетных средств. Стоит отметить, что первоначально Карабасова и остальных фигурантов уголовного дела обвиняли по статье 159 ч.4 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Затем статья поменялась на 160.

Что можно сказать об участниках дела. Сергей Карабасов не выделялся среди бывших мэров Рязани, его нельзя назвать выдающимся деятелем или популярным в политических кругах. Однако у общественности он вызывал скорее сочувствие после начала громкого процесса. Никто не смог понять, почему экс-мэра хотят взять под стражу.

Игоря Ковалева можно охарактеризовать как вежливого, образованного и открытого человека. Он много лет работал в органах власти. Чиновник всегда был открыт для СМИ и общественности. Его коллеги отзывались о нем тепло и многие приходили поддержать его во время судебных процессов.

О Михаиле Пузанове известно мало. Но почти на каждом заседании он утверждал, что невиновен и не причастен к хищению денежных средств.

Оглашение приговора

На итоговом заседании адвокат Игоря Ковалева Сергей Кочетков заявил, что президент поручил главе следственного комитета проявить в деле об «исчезнувшей» детской площадке в Лесопарке профессионализм. По словам защитника, этого не было сделано. Адвокат предположил, что кто-то «на определенном уровне следственного комитета испугался пойти к Бастрыкину и доложить, что состава преступления нет».

Юрист отметил, что при проверке рязанских следователей, депутатов, счетной палаты, прокуроров — не было никакого преступления.

Другие адвокаты, в том числе Эдуард Видакас, также на протяжении долгих судебных заседаний указывали на то, что в деле много не состыковок и в нем надо более тщательно разобраться. Многочисленные ходатайства со стороны защиты практически всегда судья Михаил Петрухов отклонял.

Во время выступления с последним словом первым выступил Сергей Карабасов. Он поделился, что ему не просто было оставаться обвиняемым на протяжении двух с половиной лет. По его словам, арест и помещение под стражу стали для него полной неожиданностью.

Бывший вице-мэр добавил, что осенью 2018 года, до первых сообщений СМИ по площадке, оборудование, предусмотренное контрактом, установили в Лесопарке и Соборной площади. И журналистка, и представители регионального ОНФ знали об этом и подтвердили в ходе своих выступлений в суде.

Карабасов заявил, что невиновен. Игорь Ковалев и Михаил Пузанов тоже подтвердили свою непричастность к преступлению.

Суд решил, что Карабасов руководил совершением преступления, Ковалев совершил растрату денежных средств, используя свое служебное положение, а Пузанов стал пособником. Не исполняя обязательств по контракту, планировалось составить акт выполненных работ, в котором содержались ложные сведения, а затем перевести средства на счет фирмы Пузанова.

Однако никаких показаний свидетелей и улик, доказывающих это, на судебных заседаниях представлено не было. Весомых доказательств прокуратура так и не нашла, о чем неоднократно твердили адвокаты.

Речь идет только об отклонении проекта. Подобные «нарушения» происходят при возведении многих объектов в городе, например строительстве школ, детских садов и других объектов. На это влияют разные факторы, которые сложно предугадать при начальном этапе строительства.

Тем не менее суд признал Карабасова виновным и назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева суд признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.

Гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов признан виновным. Суд избрал ему меру пресечения сроком в два года лишения свободы и девять месяцев, а также назначил штраф в 200 тысяч рублей.

По мнению адвокатов, тяжесть совершенного деяния соответствует административному правонарушению. Они отметили, что максимум — это служебный подлог, наказываемый на срок до двух лет лишения свободы.

В случае с Карабасовым и другими фигурантами дела, громкое заявление на пресс-конференции с президентом сыграло свою роль. Теперь юристы добиваются сокращения сроков. Отметим, с учетом домашнего ареста и времени содержания в СИЗО Карабасову нужно будет отбыть в колонии два года.