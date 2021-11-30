Адвокат о деле Карабасова: «Следствие боится доложить Бастрыкину, что преступления нет»

Во вторник, 30 ноября, состоялось итоговое заседание.

Во вторник, 30 ноября, в Советском райсуде Рязани прошло итоговое заседание по делу бывшего исполняющего обязанности главы администрации города Сергея Карабасова, бывшего начальника управления ЖКХ Игоря Ковалева и директора ООО «Уютный двор» Михаила Пузанова.

На заседании адвокат Игоря Ковалева Сергей Кочетков заявил, что президент поручил главе следственного комитета проявить в деле об «исчезнувшей» детской площадке в Лесопарке профессионализм. По словам защитника, этого не было сделано.

«Мое личное мнение, что кто-то на определенном уровне следственного комитета испугался пойти к Бастрыкину и доложить, что состава преступления нет. Но все мы знаем по выступлениям, телевидению, что Бастрыкин жесткий, принципиальный и грамотный человек. Представляю, что было бы со следователем, который пошел бы и доложил, что состава преступления нет… Потому что когда проверяли рязанские следователи, депутаты, счетная палата, прокуроры — не было никакого преступления. И приехали из другого региона в три часа ночи забирать наших жителей Рязани и области», — подчеркнул представитель защиты.

Напомним, что Сергей Карабасов, Игорь Ковалев и Михаил Пузанов выступили на итоговом заседании с последним словом.