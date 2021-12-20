Оглашен приговор экс-мэру Рязани Сергею Карабасову

Суд признал Карабасова виновным и назначил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

В понедельник, 20 декабря, в Советском районном суде озвучили приговор экс-мэру Рязани Сергею Карабасову.

Суд признал Карабасова виновным и назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева суд признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.

Гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов признан виновным. Суд избрал ему меру пресечения сроком в два года лишения свободы и девять месяцев, а также назначил штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, что расследованием резонансного дела занимался Следственный комитет России.

Суд будет учитывать время пребывания подсудимых под домашним арестом и в СИЗО.

Судебное разбирательство проходило в Советском районном суде с августа прошлого года. Карабасова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.