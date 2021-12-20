\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-6°
Втр, 21
-16°
Срд, 22
-16°
ЦБ USD 74.29 0.56 21/12
ЦБ EUR 83.62 0.12 21/12
Нал. USD 73.75 / 74.85 16:51
Нал. EUR 83.27 / 83.94 16:51
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
6 914
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 173
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
9 752
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
9 789
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Оглашен приговор экс-мэру Рязани Сергею Карабасову
Суд признал Карабасова виновным и назначил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

В понедельник, 20 декабря, в Советском районном суде озвучили приговор экс-мэру Рязани Сергею Карабасову.

Суд признал Карабасова виновным и назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева суд признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.

Гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов признан виновным. Суд избрал ему меру пресечения сроком в два года лишения свободы и девять месяцев, а также назначил штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, что расследованием резонансного дела занимался Следственный комитет России.

Суд будет учитывать время пребывания подсудимых под домашним арестом и в СИЗО.

Судебное разбирательство проходило в Советском районном суде с августа прошлого года. Карабасова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.