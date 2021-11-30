Карабасов выступил в суде с последним словом

Он заявил, что ему было не просто оставаться обвиняемым на протяжении двух с половиной лет.

Во вторник, 30 ноября, в Советском районном суде прошло заседание по делу экс- мэра Рязани Сергея Карабасова. На нем судья выслушал последнее слово подзащитных.

Первым выступил Сергей Карабасов. Он заявил, что ему было не просто оставаться обвиняемым на протяжении двух с половиной лет.

«Я переехал в Рязань с семьей не с целью обогатиться, а для того, чтобы нормально работать, воспитывать детей. Сделать что-то важное и полезное… Когда мне предложили возглавить городскую администрацию — это было довольно неожиданно, но интересно. Я посчитал возможным попробовать себя на новом уровне, надеясь, что удастся улучшить ситуацию в городе», — рассказал Карабасов.

Он добавил, что был в должности исполняющего главы города год и девять месяцев. За это время занимался в основном текущими делами: обеспечение ремонта городских коммуникаций, ремонт и строительство новых социальных объектов, дорог, улучшение работы городского транспорта и благоустройство города.

Карабасов отметил, что организация досуга жителей в парковых зонах — одно из направлений мэрии. По его словам, обсуждение концепции развития территории в Лесопарке в марте 2018 года получило большую поддержку среди жителей города. Ее они выбрали, как территорию для благоустройства.

По словам Карабасова, после открытия парка и спорткомплекса «Под мостом» люди стали чаще проводить там свободное время, заниматься спортом и проводить спортивные мероприятия.

«Арест и помещение меня под стражу было полной неожиданностью. Еще осенью 2018 года, до первых сообщений СМИ по площадке, оборудование, предусмотренное контрактом, установили в Лесопарке и Соборной площади. И журналистка, и представители регионального ОНФ знали об этом и подтвердили в ходе своих выступлений в суде.

За два с половиной года с момента ареста, включая более чем годичное заключение в СИЗО, мне пришлось о многом подумать и многое переоценить. Были ли ошибки в моей работе? Конечно были. Но их не совершает тот, кто ничего не делает.

Сейчас не важно кто и зачем инициировал сознательный оговор и выступление перед президентом на медиафоруме. Важно, что мы втроем оказались на скамье подсудимых по обвинению в совершении уголовного преступления — растрате государственных средств. В преступлении, которое не совершали. Ущерба нет, план мы не разрабатывали, я не влиял на формирования условий аукциона. Не получал дохода или услуг от ООО „Уютный двор“, все доводы и версии опровергнуты защитой и свидетелями. Умысел не доказан».

Карабасов подчеркнул, что не признает свою вину.