Адвокат Карабасова обжалует приговор экс-мэру Рязани

Бывшему мэру Рязани назначили пять лет колонии общего режима. Его обвиняли в мошенничестве в крупном размере.

Эдуард Видакас, адвокат Сергея Карабасова, обжалует приговор экс-мэру Рязани.

«Приговор мы будем обжаловать», — заявил в понедельник, 20 декабря, защитник после судебного заседания, где объявили приговор Карабасову.

Бывшему мэру Рязани назначили пять лет колонии общего режима. Его обвиняли в мошенничестве в крупном размере.

Отметим, с учетом домашнего ареста и времени содержания в СИЗО Карабасову нужно будет отбыть в колонии два года.