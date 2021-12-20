Адвокат Карабасова обжалует приговор экс-мэру Рязани
Бывшему мэру Рязани назначили пять лет колонии общего режима. Его обвиняли в мошенничестве в крупном размере.
Эдуард Видакас, адвокат Сергея Карабасова, обжалует приговор экс-мэру Рязани.
«Приговор мы будем обжаловать», — заявил в понедельник, 20 декабря, защитник после судебного заседания, где объявили приговор Карабасову.
Бывшему мэру Рязани назначили пять лет колонии общего режима. Его обвиняли в мошенничестве в крупном размере.
Отметим, с учетом домашнего ареста и времени содержания в СИЗО Карабасову нужно будет отбыть в колонии два года.