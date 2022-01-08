События года. Громкие приговоры убийцам

В 2021 году суды вынесли приговоры по двум резонансным уголовным делам. Следователям удалось раскрыть заказные убийства рязанских бизнесменов — Алексея Громова и Александра Заварзина.

В 2021 году суды вынесли приговоры по двум резонансным уголовным делам. Следователям удалось раскрыть заказные убийства рязанских бизнесменов — Алексея Громова и Александра Заварзина.

Застреленный в сентябре 2019 года Громов руководил одной из крупнейших в областном центре компаний-перевозчиков «Рязаньтрансавто».

В тот день двое мужчин около Спасска остановили автомобиль, за рулем которого был Алексей, и несколько раз выстрелили в бизнесмена из пистолета. Тело Громова с огнестрельными ранениями нашли в машине.

Исполнители преступления были наемными убийцами. Для совершения преступления они купили огнестрельное оружие и патроны и сутки ждали жертву на трассе.

Когда бизнесмен ехал мимо, злоумышленники остановили машину. Один из исполнителей Самвел Хачатуров несколько раз выстрелил в жертву, тот скончался на месте. После этого наемники уничтожили идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя.

Все трое подозреваемых в совершении убийства дали признательные показания и содействовали следствию.

В феврале Рязанский облсуд приговорил Хачатурова к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Его пособнику Роману Милюхину дали 12 лет лишения свободы, (через несколько месяцев срок сократили на три месяца, так как суд учел сотрудничество со следствием — прим. ред.), а третьего соучастника преступления Андрея Виноградова осудили на 11 лет колонии строгого режима.

В июне в суд направили уголовное дело против предполагаемого заказчика убийства Громова. По версии следствия, к преступлению причастен бывший компаньон бизнесмена Александр Рогачев.

«Предполагаемому организатору преступления — бывшему компаньону, а впоследствии конкуренту Громова по транспортному бизнесу Александру Рогачеву — грозит до 20 лет лишения свободы»,- пояснил РЗН. инфо следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Алексей Жданцевы.

«Это самый большой срок, который можно получить в России за совершение одного преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении Рогачева, а также его подельника Петрова, который подыскивал по просьбе Рогачева убийц для указанного преступления, находится на рассмотрении в военном суде, так как посредник является действующим военнослужащим вооруженных сил», — добавили в ведомстве.

В июне 2021 года Рязоблсуд огласил приговор 48-летнему гражданину Украины Александру Ковалеву, который убил рязанского бизнесмена Александра Заварзина.

Следователи выяснили, что в феврале 2018 года Ковалев приехал в Москву по приглашению заказчиков убийства. В качестве вознаграждения за преступление ему предложили работу с зарплатой около 200 тысяч рублей ежемесячно в одной из организаций Москвы. Ковалев также получил нож и информацию для убийства, в том числе фотографию потерпевшего и 50 тысяч рублей на расходы.

Несколько дней мужчина следил за потерпевшим в Рязани, выбирая время и место преступления. Вечером в один из дней февраля 2018 года преступник прибыл к месту жительства Заварзина в районе улицы Сенной, дождался, пока приедет его автомобиль. Когда бизнесмен выходил из машины, преступник подошел к нему и нанес 11 ударов ножом. Потерпевший через несколько часов скончался в больнице скорой помощи.

Подозреваемый скрылся и выехал из страны. Его объявили в международный розыск и задержали в октябре 2018 года в Польше, а затем экстрадировали в Россию.

«Сначала исполнитель преступления Ковалев скрывался на Украине, откуда по понятным причинам мы не смогли бы добиться его выдачи, — рассказал Алексей Жданцев — Потом он перебрался в Польшу, где находился на нелегальном положении, в связи с чем найти его там было практически нереально. Для того, чтобы Ковалев предпринял попытку вернуться из Польши в Украину, и, тем самым его могли задержать при пересечении границы, мы дали информацию в средствах массовой информации о том, что это лицо, причастное к убийству Заварзина. Наш план сработал».

Ковалев решил, что после установления его причастности к убийству, в Польше ему оставаться опасно, предпринял попытку вернуться в Украину, однако при пересечении границы его задержали польские пограничники. После этого начался долгий процесс экстрадиции Ковалева в Россию, который длился более года.

В итоге подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления, что учли при назначении наказания.

Ковалеву назначили 16 лет в колонии строгого режима. Правда, осудить заказчика преступления оказалось сложнее. В мае подозреваемого в организации убийства Тимура Лазовского оправдали и отпустили в зале суда.

«Четверо было за, четверо против. Я подробно изучал судебную практику и убедился — когда нет прямого свидетеля преступления, высок риск того, что присяжные оправдают обвиняемого», — пояснил Алексей Жданцев

Но уже 15 сентября первый суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Лазовскому.