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В Рязани огласили приговор третьему соучастнику убийства бизнесмена Громова
Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору. Осужденный признал вину, а при даче показаний сообщил подробные обстоятельства преступлений.

В среду, 24 февраля, Рязанский областной суд огласил приговор третьему соучастнику убийства бизнесмена Алексея Громова. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору.

Во время предварительного следствия прокурор заключил досудебное соглашение с осужденным, в рамках которого он обязался активно содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений.

Осужденный признал вину, а при даче показаний сообщил подробные обстоятельства преступлений, что помогло привлечь к ответственности соучастников, установить и доказать их роли в преступлении.

Суд назначил виновному по совокупности преступлений, предусмотренных частями 4,5 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105, части 2 статьи 222, части 2 статьи 326 УК РФ, 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также суд частично удовлетворил требования потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 900 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее осудили соучастников мужчины — Самвела Хачатурова и Романа Милюхина.

Они убили Алексея Громова в сентябре 2019 года. Злоумышленники остановили машину потерпевшего. Хачатуров выстрелил в Громова несколько раз, последний скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, подсудимые уничтожили знаки автомобиля, номера кузова и двигателя.